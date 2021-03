Europees Parlement wil vissers in de gaten houden met camera's

BRUSSEL (ANP) - Vissersschepen die het verbod op het overboord zetten van ondermaatse vis weleens zouden kunnen overtreden, moeten worden uitgerust met camera's. Dat moet voorkomen dat ze in de fout gaan, vindt het Europees Parlement.

Nederlandse vissers zijn niet blij met het plan, dat nog moet worden goedgekeurd door de EU-landen. Ze voelen zich als criminelen weggezet en aangetast in hun privacy. De vissers hopen dat demissionair visserijminister Carola Schouten en haar collega's het cameratoezicht op de kotter blokkeren.

Camera's worden verplicht voor grotere vissersschepen die "een serieus risico" lopen de regels niet na te leven, als het aan het EU-parlement ligt. Het gaat bijvoorbeeld om vissers die de zogenoemde aanlandplicht al meermaals hebben geschonden. Die regel schrijft voor dat te kleine, onverkoopbare vis ook naar de wal moet worden gebracht. Dat kost ruimte voor vis waaraan de visser kan verdienen.

Vissers die vrijwillig camera's aan boord ophangen, moeten daarvoor worden beloond. Het parlement denkt dan aan het recht om meer te vis te vangen of het kwijtschelden van aantekeningen in het strafregister.

CDA, ChristenUnie en SGP zijn teleurgesteld over de dreigende maatregel. "Dit is een klap in het gezicht voor Nederlandse vissers", zegt Europarlementariër Annie Schreijer (CDA). De ChristenUnie spreekt van "een volstrekt verkeerd signaal" en "wantrouwen" en de SGP van een "heksenjacht" en "Big Brother aan boord".