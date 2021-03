Beroepsverbod bankier die geld klant gebruikte voor schulden

AMSTERDAM (ANP) - Een voormalig bankmedewerker mag een jaar niet in de bancaire sector werken omdat hij geld van een klant gebruikte om zijn eigen creditcardschuld af te lossen. Een deel betaalde hij vervolgens terug aan de klant met klantvergoedingen van de bank. Dat meldt de Stichting Tuchtrecht Banken in een uitspraak van de Tuchtcommissie, die klachten over bankmedewerkers behandelt. De medewerker werd ontslagen toen de bank erachter kwam.

Een andere voormalig medewerkster krijgt een beroepsverbod van acht maanden omdat ze collega’s had gevraagd om de limiet van haar eigen creditcard te verhogen en om betalingsregelingen voor zichzelf te treffen. Uiteindelijk had ze een krediet van bijna 34.000 euro, dat ze privé gebruikte. De schuld is inmiddels afgelost bij de bank.

De Tuchtcommissie legde ook nog een berisping en een geldboete van 250 euro op aan een medewerker die rekeningen van familieleden gebruikte in zijn werk. Dat deed hij om te testen of de computersystemen na een herstart weer goed werkten. Daarmee overtrad de werknemer de bankierseed maar de Tuchtcommissie weegt mee dat hij spijt heeft betuigd.

De bankierseed geldt voor alle ongeveer 90.000 bankmedewerkers in Nederland die volgens het tuchtrecht moeten werken. Als een medewerker zich niet aan de regels houdt, kunnen banken en klanten daarvan melding maken bij de Stichting Tuchtrecht Banken. Die kan klachten voorleggen aan de onafhankelijke Tuchtcommissie.