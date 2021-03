Renewi blijft meer bouw- en sloopafval verwerken

Betere cashflow dan verwacht zorgt voor leverage onder 2.5x en net debt onder 350mln. Ebitda verwacht ~140mln. Nu op 0,60 per aandeel een Ondernemingswaarde van 5,8x ebitda20E.



Peers Suez etc.. doen alle. 10-13x ebitda Ondernemingswaarde. Obv 10x ebitda20E kan Renewi naar 1,35 per aandeel. M.i. echt een delistingkandidaat voor strateeg of PE.