"Tekort aan vakmensen in installatiebranche loopt hard op"

We hebben 3000 nieuwe psychologen per jaar las ik ooit en die zijn kansloos op de arbeidsmarkt en het salaris is dus ook laag. Een loodgieter, stucadoor verdient goud geld nu omdat er minder zijn. De hele energietransitie gaat toch niet door Doekle Terpstra. Jammer voor jouw club maar in de advies had je de schaarste aan personeel en de 40000 EUR per woning moeten meewegen.



Gas blijft!