Verlies vliegtuigmotorenbouwer Rolls-Royce meer dan verdubbeld

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce heeft in 2020 een verlies geleden van bijna 3,2 miljard pond, omgerekend 3,7 miljard euro. Dat is meer dan een verdubbeling van het tekort dat het bedrijf in het voorgaande jaar boekte. Door de coronapandemie zijn veel luchtvaartmaatschappijen aan het wankelen gebracht, waardoor de investeringen in nieuwe turbines sterk terugliepen.

De omzet daalde vorig jaar tot 11,8 miljard pond, tegenover 16,5 miljard pond in het voorgaande jaar. Door de crisis verdwenen al 7000 banen bij het Britse concern, dat tot en met 2022 in totaal 9000 arbeidsplaatsen verwacht te schrappen als onderdeel van een grote reorganisatie bij de divisie voor burgerluchtvaart.

Dat de schade nog enigszins beperkt bleef, dankte Rolls-Royce aan orders van overheden voor defensiematerieel en elektriciteitssystemen. Desondanks moest het concern 7,3 miljard pond ophalen met nieuwe leningen en aandelen om beter aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast wil het bedrijf voor 2 miljard pond onderdelen afstoten.

Net als bij luchtvaartmaatschappijen heeft Rolls-Royce de hoop nu gevestigd op snelle vaccinaties van mensen tegen het coronavirus, waardoor de internationale reisbranche weer kan opleven. In een gesprek met analisten zei topman Warren East dat de vorderingen met de inentingen "bemoedigend" zijn en het ergste van de crisis waarschijnlijk achter de rug is.