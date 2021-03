AEX verder omhoog na goedkeuring Amerikaans steunplan

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag verder omhoog. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex een nieuw recordniveau bereikte na de goedkeuring van het enorme steunpakket voor de Amerikaanse economie. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De ECB zal naar verwachting geen grote wijziging aanbrengen in het stimuleringsbeleid, maar beleggers zijn vooral benieuwd wat centralebankpresident Christine Lagarde zal zeggen over de stijgende obligatierentes. De snel oplopende marktrentes zorgden afgelopen weken voor nervositeit op de aandelenmarkten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de plus op 682,15 punten. De MidKap won 1,2 procent tot 1000,88 punten onder aanvoering van fitnessketen Basic-Fit (plus 4 procent). De beursgraadmeters in Parijs en Londen stegen tot 0,5 procent. De DAX in Frankfurt daalde een fractie. De Duitse bondskanselier Angela Merkel verklaarde nog drie tot vier zware maanden in de coronacrisis te verwachten.

De hoop op de komst van een vierde coronavaccin in Europa zorgde daarbij voor optimisme. De Europese toezichthouder EMA komt donderdag met een oordeel over het vaccin dat is ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Janssen uit Leiden. Het vaccin van Janssen hoeft maar één keer te worden toegediend, in tegenstelling tot de andere vaccins.

Prosus aan kop

In de AEX gingen techinvesteerder Prosus en chipbedrijf ASMI aan kop met winsten tot ruim 3 procent. ING sloot de rij met een verlies van 1,3 procent. Beursuitbater Euronext liet weten dat de bank per 22 maart uit de hoofdindex van de beurs in Brussel verdwijnt. Voor de notering in Amsterdam heeft deze stap geen gevolgen. Euronext kondigde eerder al aan dat ABN AMRO (min 1 procent) uit de AEX-index degradeert. Het aandeel zakte daardoor op woensdag al 3 procent.

ForFarmers won 1,4 procent bij de kleinere bedrijven. De producent van veevoer zag de omzet en winst vorig jaar dalen door de coronacrisis. Door de sluiting van bijvoorbeeld de horeca werd de agrarische sector geraakt omdat er minder vraag was naar zuivel, vlees en eieren. Het bedrijf wist de impact van de crisis beperkt te houden door onder meer kostenbesparingen.

De euro was 1,1940 dollar waard, tegenover 1,1890 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 64,93 dollar. Een vat Brentolie kostte 0,7 procent meer op 68,34 dollar.