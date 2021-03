Ook president-commissaris de Volksbank vertrekt

UTRECHT (ANP) - De uitstroom in de top van de Volksbank, het financiële concern achter merken als SNS en RegioBank houdt aan. President-commissaris Jan van Rutte heeft aangekondigd de bank nog voor het aflopen van zijn tweede termijn te zullen verlaten. Hij blijft aan tot een opvolger is benoemd. Van Rutte werd in april 2018 benoemd voor een periode van vier jaar.

Afgelopen maanden was er veel onrust bij de Volksbank. Financieel directeur Pieter Veuger werd ontslagen terwijl hij nog maar enkele maanden in dienst was. Later vertrok ook operationeel directeur Mirjam Verhoeven, na meningsverschillen over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers.

De Volksbank liet daarop onafhankelijk onderzoek doen naar de verstoorde verhoudingen in de top van de bank. Die ontstonden door misverstanden over de precieze taken van directeuren en leidde incidenteel tot onderling "pestgedrag", intimidatie en een "onveilige werksituatie" voor sommigen. De kwestie ligt gevoelig, omdat de bank nog altijd in staatshanden is.

Van Rutte noemt de conclusies van de onderzoekers stevig en helder. "Ik betrek deze ook op de raad van commissarissen en op mijzelf als voorzitter van de raad", aldus de scheidend president-commissaris. Volgens Van Rutte zijn inmiddels maatregelen genomen om de dynamiek "gezond en beter" te krijgen.

"Nu de bank een volgende fase in gaat, met een nieuwe directievoorzitter en een nieuwe topstructuur is het logisch dat ook de raad van commissarissen een nieuwe voorzitter krijgt", vervolgt hij. "Het is voor mij dan ook een natuurlijk moment om binnenkort het stokje over te dragen."

Van Rutte zit sinds 2013 in de toezichthoudende raad van SNS REAAL en SNS Bank, de rechtsvoorgangers van de Volksbank. Sinds oktober 2015 was hij voorzitter.