Damrak wacht op rentebesluit en toelichting ECB

AMSTERDAM (ANP) - De beurshandel op het Damrak staat donderdag vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De centrale bank zal naar verwachting geen grote wijziging aanbrengen in het stimuleringsbeleid, maar beleggers zijn vooral benieuwd wat centralebankpresident Christine Lagarde zal zeggen over de stijgende obligatierentes. De snel oplopende marktrentes zorgden afgelopen weken voor nervositeit op de aandelenmarkten.

De Amsterdamse AEX-index zal op basis van de openingsindicatoren met winst beginnen aan de handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen hoger te openen in navolging van de positieve stemming op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex een nieuw recordniveau bereikte. De Aziatische markten lieten donderdag overwegend stevige winsten zien.

In de Verenigde Staten is het crisissteunpakket van 1,9 biljoen dollar aangenomen door het Congres. De miljarden van de crisissteunwet, waaronder president Joe Biden vrijdag zijn handtekening zet, zijn bedoeld voor het bekostigen van vaccins en medische hulpmiddelen, maar ook voor financiële noodhulp aan gedupeerden die hun baan zijn kwijtgeraakt.

Vierde vaccin

In de strijd tegen het coronavirus krijgt Europa binnenkort waarschijnlijk de beschikking over een vierde vaccin. De Europese toezichthouder EMA komt donderdag met een oordeel over het middel dat is ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Janssen uit Leiden. Het Leidse vaccin hoeft maar één keer te worden toegediend, in tegenstelling tot de andere vaccins.

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur opnieuw fors gestegen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel verklaarde nog drie tot vier zware maanden in de coronacrisis te verwachten. Pas na het begin van de zomer zal de situatie volgens haar ontspannen. Merkel gaf ook toe dat de politieke aanpak van de crisis wordt gekenmerkt door onzekerheid.

Op het Damrak kwam ForFarmers nog met resultaten. De specialist in veevoer boekte afgelopen jaar minder omzet en winst door de coronacrisis. In de komende jaren wil het bedrijf de kosten verder terugdringen. Ook ING staat in het nieuws. Beursuitbater Euronext liet weten dat de bank per 22 maart uit de hoofdindex van de beurs in Brussel verdwijnt. Voor de notering in Amsterdam heeft deze stap geen gevolgen. Euronext kondigde eerder al aan dat ABN AMRO uit de AEX-index degradeert. Het aandeel zakte daardoor 3 procent op woensdag.

De euro was 1,1930 dollar waard, tegenover 1,1890 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 64,88 dollar. Een vat Brentolie kostte 0,6 procent meer op 68,30 dollar.