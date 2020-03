Wall Street kleurt weer donkerrood

Hoe zit het nu met die leugens van Centrale Banken over die stresstesten ?



Als ik hier dan het volgende lees wat banken willen: "De verzoeken variëren van het verlagen van de benodigde kapitaalbuffers tot het versoepelen van regels omtrent slechte leningen ".



Dan zeg ik dankjewel ECB, dankjewel slapende politici, dankjewel slapende rechtbanken !!



Hoe vaak is er niet voor gewaarschuwd dat banken nog veel hogere kapitaalbuffers aan zouden moeten houden. Dat systeembanken opgesplitst moeten worden in NUTS banken en Zaken banken. Maar nee in Brussel en onze zakkenvullende politici denken het altijd beter te weten....neem nog wat meer lobbies !



Afgelopen dagen heb ik al gewaarschuwd voor het omvallen van enkele Italiaanse en Spaanse banken en ook Deutsche Bank, UBS en JP Morgan de laatste drie technisch failliete systeembanken. Zelfs ING en ABN staan er weer heel slecht voor en zou mij niet verbazen als die binnenkort weer aan het staatsinfuus hangen waar de burger voor de tweede maal voor alle kosten op mag gaan draaien. Dan hoop ik toch dat mensen het niet langer pikken en de straat op gaan. We zijn het zat om de melkkoe van de banken te zijn..... het moet afgelopen zijn.