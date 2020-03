Kerosine is o zo belangrijk voor de RDS van deze wereld, enorme vraaguitval.



De krakers in Pernis kunnen hun sap niet meer kwijt, de ondergrondse pijpleidingen stromen steeds minder.

Noord Holland langs de A9(gewoon in de weilanden) ook een vertakking naar Den Helder(normaal is dit top secret, maar nood breekt wetten)



Is er wel capaciteit voor opslag, of gaan ze dit ook nodeloos affakkelen?



Goedkoop en minder vraag, hoe kun je het bedenken?



KLM-AF heeft ruime ervaring met stakingen en toestanden, soms tot wel 4 weken lang, een enkele staking doet tot 200-300 miljoen euro kosten, en nu zitten ze te janken als kleine kinderen.



Tip van een aandeelhouder: verschoon nu het bedrijf van verkeerde elementen: vakbond figuren, full time OR liefhebbers, app groepjes beheerders, veelklagers, parasieten, te dure piloten...now is the moment!