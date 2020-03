Weer dieprode koersborden op Wall Street

Zeg niet dat ik niet gewaarschuwd heb om uit te stappen. Het virus is een dram natuurlijk, Merkel, toch wetenschappelijk onderbouwd denkt zelfs al dat 2/3 van de hele Duitse bevolking het virus gaat krijgen. Zelf als het dodental terugloopt tot 1% (Italië nu is 7%) dan hebben we het over 820.000 doden in Duitsland alleen al.



Goedemorgen



Even ter relativering, het is nu fantastisch om naar Italië te gaan, lekker rustig door de grote steden slenteren en het mooie als,je nu gaat man je voorlopig ook niet meer terug. Heerlijk op vakantie dus.



(Laatste niet op reageren is een grap)