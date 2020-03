Aedifica promoveert naar hoofdindex Brussel

Gepubliceerd op | Views: 73

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Zorgvastgoedbedrijf Aedifica vervangt vanaf 23 maart luierproducent Ontex in de Brusselse hoofdindex Bel20. Dat maakte beursuitbater Euronext bekend. Het is de enige wijziging die in de hoofdindex in Brussel wordt doorgevoerd.

Aedifica heeft ook een notering in Amsterdam. De Belgische onderneming kwam onlangs met een verhoging van de winstverwachting voor het hele jaar. Aedifica heeft inmiddels een internationale portefeuille van ruim 290 bezittingen, verspreid over België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn sinds januari dit jaar Zweden en Finland bijgekomen door de overname van Hoivatilat.