Geplaagd Boeing lijkt volledig toegezegd krediet op te nemen

Boeing heeft ultimo 2019 een negatief eigen vermogen van ca 10 miljard USD. De 737 is het belangrijkste toestel.



Waarschijnlijk zal of het geheel of een deel failliet gaan met uiteraard een doorstart.



Ik hoop dat de aandeelhouders zullen bloeden. Die hebben geprofiteerd van het aandelenopkoopprogramma waardoor er geen vermogen is om klappen op te vangen.