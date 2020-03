Europese beurzen overwegend hoger

Treurigheid is troef aan het damrak. Koersen zijn momenteel alleen maar gevoelig voor negatieve signalen.

De luchtbel is inmiddels wel geknapt. Waren we het afgelopen jaar te optimistisch; op dit moment gebeurt precies het omgekeerde.

Europa (en binnenkort de VS) treden te weinig kordaat op. Het virus is veel dodelijker dan we tot nu toe horen (ziek de uitspraken van de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM). Probleem is dat men hier steeds de kool en de geit wil sparen, maar dat werkt in dit geval niet en dat besef is nog steeds niet doorgedrongen.

Zwakke heelmeesters.... China heeft het veel ingrijpender aangepakt. Dat is goed/beter maar blijft staan dat men de veroorzaker van deze ellende is en aanvankelijk te laat heeft ingegrepen.