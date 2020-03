Gepubliceerd op | Views: 780

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenen woensdag af op een flink lagere opening. Daarmee zou een duidelijke stap terug worden gedaan na de sterke koersstijgingen op Wall Street een dag eerder. Beleggers blijven in de ban van het nieuwe coronavirus en de ontwikkelingen op de oliemarkt.

De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag met een groot pakket maatregelen te komen die de economie moeten ondersteunen. Maar echt concrete details werden niet gemeld en er was hoop op de financiële markten dat er op korte termijn stappen gezet zouden worden. Het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten is opgelopen naar meer dan duizend, met meer dan dertig doden.

Eerder op de dag kwam de Britse centrale bank met een renteverlaging en andere maatregelen tegen de economische impact van het coronavirus. Naar verwachting komt de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag met steunmaatregelen. Vorige week kwam de Federal Reserve ook met een renteverlaging in verband met het coronavirus. Er wordt verwacht dat de Fed later deze maand een nieuwe rentestap zal zetten.

Olieprijzen

De olieprijzen gingen behoorlijk omlaag na de sterke opleving op dinsdag. Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco gaat zijn olieproductie verhogen. De stap maakt deel uit van de prijzenoorlog die Saudi-Arabië heeft ontketend op de oliemarkt.

Aan het bedrijvenfront maakte frisdrank- en snackproducent PepsiCo bekend de maker van energiedrankjes Rockstar Energy Beverages over te nemen in een deal ter waarde van bijna 3,9 miljard dollar. Het is de eerste grote overname onder leiding van topman Ramon Laguarta van PepsiCo die in oktober 2018 aan het roer van het bedrijf kwam te staan.

Nike

Sportartikelenproducent Nike gaat een lagere opening tegemoet. De Duitse rivaal Adidas verwacht stevige klappen voor de omzet als gevolg van de gekelderde verkoop in China door de uitbraak van het virus.

Op macro-economisch gebied werden cijfers gemeld over de Amerikaanse inflatie. Die kwam in februari uit op 2,3 procent tegen 2,5 procent een maand eerder.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 4,9 procent hoger op 25.018,16 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 4,9 procent tot 2882,23 punten, de grootste stijging op een dag sinds december 2018. Technologiebeurs Nasdaq pluste 5 procent tot 8344,25 punten.