Deutsche Bank verhoogt advies Randstad

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Analisten van Deutsche Bank hebben het advies voor uitzenders Randstad en Adecco verhoogd. Beide bedrijven hebben nu een hold-advies, waar dat eerder nog sell was. De kenners menen dat er weliswaar de nodige risico's zijn, maar dat het grootste deel daarvan al in de prijs van het aandeel is verwerkt.

Uitzenders komen qua waardering steeds lager te zitten, waardoor het volgens Deutsche Bank "moeilijker wordt om een sell-advies te geven". Door een mogelijke recessie als gevolg van het coronavirus kunnen de aandelen van uitzenders tijdelijk nog wel wat goedkoper worden, maar dat is volgens de analisten niet iets wat op lange termijn blijft spelen.

Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Randstad verlaagd naar 36 euro van 45 euro. Het aandeel Randstad stond woensdag rond 13.15 uur 1,6 procent hoger op 38,77 euro.