PepsiCo neemt maker energiedrankjes Rockstar over

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Snack- en frisdrankproducent PepsiCo neemt de maker van energiedrankjes Rockstar Energy Beverages over in een deal ter waarde van bijna 3,9 miljard dollar. Bronnen hadden aan zakenkrant The Wall Street Journal al gemeld dat de overname er aan zat te komen.

Het Amerikaanse Rockstar werd in 2001 opgericht en wordt verkocht in meer dan dertig landen. Het zou de grootste overname zijn onder leiding van topman Ramon Laguarta van PepsiCo die in oktober 2018 aan het roer van het bedrijf kwam te staan. De overname moet in de eerste helft van dit jaar worden afgerond.