SCHIPHOL (AFN) - Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt voorlopig helemaal niet meer op Venetië, Milaan en Napels in verband met de uitbraak van het coronavirus. Tot en met 3 april zijn alle vluchten naar de Italiaanse steden geschrapt. Sinds maandag deed KLM de luchthavens van Venetië en Milaan al niet meer aan. Maar volgens een woordvoerder werd de situatie sindsdien elke dag opnieuw bekeken. Nu is de knoop doorgehakt om voorlopig helemaal niet meer op de bestemmingen te vliegen. Ook is Napels aan het lijstje toegevoegd. Naar andere Italiaanse bestemmingen blijft KLM nog wel vliegen. De maatschappij houdt de situatie in de gaten.