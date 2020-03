'ECB-president Lagarde waarschuwt voor nieuwe financiële crisis'

Daarnaast zou het centralebankhoofd gezegd hebben dat de beleidsmakers bij de ECB in hun rentevergadering deze week alle instrumenten die de centrale bank heeft, tegen het licht zullen houden.



Er is maar 1 nog redelijk helder licht daar bij de ECB en dat is Klaas Knot.

Heeft hier een half jaar geleden al voor gewaarschuwd.



En wat is het dat de ECB nu gaat doen dan?

De reeds aanwezige aandelenbubble nog meer opblazen?

Huidige aandelenmalaise te danken aan de centrale banken welke in grote mate speculeren in de aandelenmarkten.



Sprekend voorbeeld is de Zwitserse centrale bank welke volgepompt zit met Nasdaq aandelen.



Altijd gedacht dat een centrale bank een soort van "neutrale" nuts functie had maar blijkbaar hebben we nog steeds de verkeerde mensen op de verkeerde plek zitten en is er niets anders dan in 2008.

Toen maakten de commerciele banken er een financiele puinhoop van en in de afgelopen jaren hebben de centrale banken die rol overgenomen.



Kijk naar hun balans en huiver....