Beurzen stijgen na verrassende Britse rentestap

Hoewel we al een aantal weken overspoeld worden met paniekberichten over het coronavirus, is het ook belangrijk dat we een beetje relativeren. Gelukkig doet een expert dat al voor ons.



Volgens hoogleraar virologie Eric Snijder is de kans dat je echt ernstig ziek wordt van het virus namelijk heel klein. En de kans dat je komt te overlijden na een besmetting, is zelfs minimaal.



Niet het gevaarlijkste virus

Volgens Snijder heeft het coronavirus een gevaarlijk imago ontwikkeld, maar valt het in de werkelijkheid wel mee: “Ik vergelijk het weleens met een echt ‘killervirus’ als ebola. De kans dat je dat overleeft is relatief klein. Bij het coronavirus is het omgekeerde aan de hand”, zo vertelt hij aan RTL Nieuws.



Weinig mensen komen te overlijden

Van de mensen die besmet raken met het coronavirus, ontwikkelt tachtig procent slechts milde ziekteverschijnselen. Twintig procent wordt ernstiger ziek en een nog veel kleiner deel komt te overlijden. Hierbij gaat het vooral om ouderen of mensen met een immuniteitsprobleem, diabetici of patiënten met hart- en vaatziekten. Gezonde mensen hebben gemiddeld niet veel te vrezen van het coronavirus.



Kalm blijven

“Of het nou 0,1 procent, 1 procent of 1,2 procent zal blijken te zijn, het sterftecijfer valt wel mee”, zegt Snijder. “In orde van grootte valt het nieuwe coronavirus nog het best te vergelijken met de klassieke griep.” Ook de directeur van het Italiaanse RIVM maant mensen tot kalmte. “Beelden van uitgestorven straten en ambulances met gillende sirenes zorgen voor onnodige paniek. De hoeveelheid maatregelen tegen het virus lijkt overdreven. Het lijkt soms wel alsof we in oorlog zijn, maar daar is geen sprake van.”



Coronavirus snel voorbij

Wat wél belangrijk tegen verspreiding van het virus is, is handen wassen. Zo moeilijk is dat niet. “De kraan is vlak bij het toilet.” Gismondo verwacht dat het snel gedaan is met het coronavirus. Ook Snijder kan zich hierin vinden: “De kans dat het dan minder wordt, is realistisch. Dat zien we ook bij andere virussen. Maar een terugkeer in de volgende winter is niet uit te sluiten. Maar dan zijn misschien de eerste vaccins beschikbaar om het probleem verder in te dammen.”



