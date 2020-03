Gepubliceerd op | Views: 481

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal woensdag waarschijnlijk licht hoger openen. Ook de andere Europese beurzen lijken met winst te beginnen na de mislukte herstelpoging een dag eerder. Beleggers verwerken het flinke herstel op Wall Street, maar blijven voorzichtig door de zorgen over de economische gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Daarnaast wordt alvast uitgekeken naar de rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. De Bank of England kwam woensdag al met een verrassende renteverlaging vanwege de impact van het coronavirus.

De EU liet weten met een investeringsfonds van 25 miljard euro te komen om de economische gevolgen van de corona-uitbraak te beperken. Ook zullen de regels voor staatssteun en begrotingstekorten flexibel worden toegepast. De Italiaanse regering zou het begrotingstekort willen oprekken om tot 16 miljard euro te kunnen besteden om de impact van de virusuitbraak in te dammen. Het dodental in Italië is inmiddels gestegen tot 631 en het aantal besmettingsgevallen bedraagt 10.149.

De virusuitbraak lijkt ook gevolgen te hebben voor nieuwe beursgangen. Het Financieele Dagblad (FD) meldde dat Douwe Egberts zijn beursintroductie noodgedwongen uitstelt. Het koffiebedrijf stond klaar om voor de zomer naar de Amsterdamse beurs te gaan, maar door de dramatische koersdalingen van de afgelopen dagen ziet het ervan af.

Pharming

Pharming kondigde aan dat financieel directeur Robin Wright het biotechnologiebedrijf gaat verlaten. Hij heeft om persoonlijke redenen besloten zich bij de aanstaande aandeelhoudersvergadering niet herkiesbaar te stellen, waarmee zijn termijn op 20 mei eindigt.

Beursuitbater Euronext liet weten dat maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway bij de nieuwste herweging op 23 maart terugkeert in de AEX-index. Ook chiptoeleverancier ASMI maakt de sprong van de MidKap naar de hoofdindex. Industrieconcern Aalberts en tankopslagbedrijf Vopak degraderen naar de MidKap. Metalenspecialist AMG en vastgoedfonds Wereldhave moeten in de MidKap het veld ruimen voor Pharming en vastgoedfonds NSI.

Verliezen

De Europese beurzen verloren dinsdag opnieuw terrein. De AEX-index zakte 1,2 procent tot 484,70 punten en de MidKap verloor 1,3 procent tot 730,29 punten. Frankfurt en Parijs daalden tot 1,5 procent, Londen won 0,2 procent en de beurs in Milaan raakte 3,3 procent kwijt. Wall Street wist wel flink te herstellen. De Dow-Jonesindex sloot 4,9 procent hoger op 25.018,16 punten. De brede S&P 500 won ook 4,9 procent en techbeurs Nasdaq steeg 5 procent.

De euro was 1,1361 dollar waard tegen 1,1317 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent in prijs tot 34,76 dollar. Brentolie kostte 1,9 procent meer op 37,94 dollar per vat.