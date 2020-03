'Nederland praat over verkoop Nederlandse belang in KLM'

Gepubliceerd op | Views: 1.573 | Onderwerpen: luchtvaart, Nederland

DEN HAAG (AFN) - Nederland en Frankrijk zijn in gesprek over de verkoop van het Nederlandse belang in KLM. Dat heeft de Franse ambassadeur in Den Haag, Luis Vassy, bevestigd in een interview met Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio. Volgens hem zou de situatie door de opeenstapeling van Nederlandse aandelenbelangen binnen Air France-KLM "uit balans" zijn.

Frankrijk is net als Nederland grootaandeelhouder van Air France-KLM. Nederland heeft naast zijn belang van zo'n 12,7 procent in het moederbedrijf ook een kleine 6 procent van de aandelen van KLM in handen. Frankrijk is voor 14,3 procent eigenaar van Air France-KLM.

Het is niet voor het eerst dat de Fransen morren over deze verdeling van de aandelen. De onderhandelingen tussen de Nederlandse en Franse staat zouden al zo'n jaar bezig zijn. Eerder stelde Martin Vial, het hoofd van de instantie die Franse staatsbelangen beheert, ook al dat de Nederlandse overheid moet kiezen of ze een belang wil houden in KLM of in het moederbedrijf Air France-KLM. "Je kunt niet op twee plekken tegelijk aan de knoppen draaien. Het moet de een of de andere zijn."