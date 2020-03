Aziatische beurzen blijven in greep virusvrees

nwoners voor Wuhan, de stad in China waar het coronavirus zijn oorsprong vindt, mogen voor een deel weer naar hun werk. De provincie Hubei, waar Wuhan de hoofdstad van is, staat toe dat mensen in bepaalde sectoren weer kunnen werken, bijvoorbeeld als ze werkzaam zijn in de transitiesector of de medische zorg. Om risico's te voorkomen wil de Chinese overheids stapsgewijs monitoren of langzaamaan meer mensen aan het werk kunnen. Scholen in de provincie Hubei blijven wel voorlopig nog dicht.