Aziatische beurzen blijven in greep virusvrees

TOKIO (AFN) - De meeste aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten woensdag flinke verliezen zien in een onrustige handelssessie. Beleggers bleven bezorgd over de economische impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Verder werd gewacht op meer maatregelen van nationale overheden en wereldwijde centrale banken om de economie te ondersteunen.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 2,3 procent lager op 19.416.06 punten. Eerder op de dag stond de Japanse hoofdindex nog even in de plus na het voorzichtige herstel een dag eerder. Een stijging van de Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, zorgde echter voor koersdruk bij de exportbedrijven.

Beleggers verwerkten daarnaast de aankondiging van de Japanse overheid om omgerekend zo'n 3,6 miljard euro extra uit te trekken voor de aanpak van het coronavirus. Ook heeft de regering meer dan 13 miljard euro beschikbaar voor financiële steun aan bedrijven. Tevens werd gehoopt dat de Japanse centrale bank volgende week het monetaire beleid verder zal verruimen om de economie te steunen.

De Kospi Seoul raakte tussentijds 3 procent kwijt en de Australische All Ordinaries in Sydney sloot met een verlies van 3,6 procent. De Chinese beurzen hielden de verliezen beperkt. De hoofdindex in Shanghai stond 0,5 procent in de min en in Hongkong verloor de Hang Seng-index 0,6 procent.