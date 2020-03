Financieel directeur Pharming treedt terug

Zou het niet om de Rechtzaak in USA zijn ? Medisch directeur Pharming verdacht van bedrijfsspionage bij vorige werkgever



Pharming bevestigde de aantijging en de ontvangst van een gerechtelijk bevel uit de Verenigde Staten, bedoeld om CSL tijd en gelegenheid te geven om te onderzoeken hoe en wat is weggenomen. En om te voorkomen dat gestolen data alsnog in handen komt van het Leidse bedrijf. Dr. Chiao is geschorst in afwachting van de uitkomst van de hoorzitting bij de rechtbank.