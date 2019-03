Gepubliceerd op | Views: 247

NEW YORK (AFN) - Een groep aandeelhouders van Adyen zet voor zo'n 1,5 miljard euro aan aandelen in het betalingsbedrijf in de markt. Dat is gelijk aan een belang van circa 8 procent, meldt persbureau Bloomberg op basis van informatie uit de zakenbankenwereld.

Het gaat om minderheidsaandeelhouders die al een belang in Adyen hadden voordat het bedrijf vorig jaar naar de beurs ging. De aandelen zullen worden geplaatst via een versneld bookbuildingsproces. Adyen heeft momenteel een marktwaarde van zo'n 19,4 miljard euro. Het aandeel Adyen sloot maandag 2,5 procent hoger op 656,20 euro.