Wall Street toont herstel

Gepubliceerd op | Views: 559

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden maandag tijdens de middaghandel in New York op winst. Daarmee toont het sentiment op Wall Street herstel na de afgelopen beursweek waarin de graadmeters stevig inleverden. Vliegtuigbouwer Boeing ging wel flink omlaag in verband met de crash van een Boeing 737-MAX-toestel in Ethiopië.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 18.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent hoger op 25.595 punten. De brede S&P 500 steeg 1,3 procent tot 2778,86 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 1,8 procent omhoog tot 7544 punten.

Boeing kelderde 6,5 procent. Zondag stortte een toestel van Boeing in Ethiopië neer kort na het opstijgen. Het gaat om de tweede crash in korte tijd. Een ongeluk met hetzelfde type toestel vond afgelopen oktober in Indonesië plaats.

Tesla

Tesla won 1,5 procent. De maker van elektrische auto's verhoogt naar verluidt de prijzen van zijn duurdere automodellen. Hiermee wil Tesla de kosten van zijn showrooms dekken. Tesla liet eerder weten om meerdere winkels te sluiten maar komt daar nu deels op terug.

Verder stond de producent van chips en grafische kaarten Nvidia (plus 7,4 procent) in de belangstelling op de beurs. Nvidia neemt het Israëlisch-Amerikaanse chipbedrijf Mellanox Technologies (plus 8,4 procent) over voor bijna 7 miljard dollar in zijn grootste overname tot dusver.

Het bredere sentiment kreeg tevens steun van de lichte opleving in de Amerikaanse winkelverkopen. Deze kwamen in januari 0,2 procent hoger uit dan een maand eerder. Economen gingen uit van een stabilisering.

Trump

In Washington kwam president Donald Trump verder met een voorstel voor de begroting voor 2020. Daarin wil hij onder meer extra geld voor de muur bij Mexico die de Verenigde Staten moet beschermen tegen illegale immigranten. Naar verwachting verwerpt het Congres het plan.

De olieprijzen stegen nadat Saudi-Arabië liet weten de productieverlaging te verlengen. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent tot 56,70 dollar. Brent kostte ook 1,1 procent meer, op 66,47 dollar per vat. De euro was 1,1236 dollar waard, tegen 1,1228 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.