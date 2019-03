Gepubliceerd op | Views: 988 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn maandag met plussen de handel uitgegaan. Beleggers hielden de brexitperikelen in Groot-Brittannië scherp in de gaten. In het Britse parlement wordt dinsdag gestemd over de brexitdeal van premier Theresa May. Daarnaast ging de aandacht uit naar het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,9 procent hoger op 535,38 punten. De MidKap dikte 1,4 procent aan tot 763,53 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,8 procent. Londen steeg 0,4 procent.

May probeert volgens Britse media vergeefs een meerderheid in het Lagerhuis achter haar overeenkomst met de EU over de brexit te krijgen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt heeft al gewaarschuwd dat het mogelijk is dat de keuze van de Britten om uit de Europese Unie te stappen wordt teruggedraaid, als de deal van May wordt weggestemd.

ING

ING was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,7 procent. Ook branchegenoot ABN AMRO (plus 1,7 procent) was in trek. Was- en levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een verlies van 0,8 procent.

In de MidKap klom betaalbedrijf Adyen 2,5 procent na een samenwerkingsdeal met onlinereisbureau Agoda uit Singapore. Adyen wordt ook opgenomen in de belangrijke graadmeter S&P Europe 350.

Koploper bij de middelgrote fondsen was evenwel chipbedrijf Besi, dat er bijna 6 procent aan beurswaarde bij kreeg. In de chipsector heeft het Amerikaanse Nvidia 6,9 miljard dollar op tafel gelegd voor de overname van Mellanox Technologies.

Deutsche Bank

Elders in Europa stonden Deutsche Bank (plus 5 procent) en Commerzbank (plus 7,2 procent) in de schijnwerpers. Volgens Duitse media voeren de bestuurders van beide banken serieuze gesprekken over een mogelijke fusie. De Duitse overheid stuurt aan op een samengaan van de twee grootste banken van het land.

De olieprijzen stegen nadat Saudi-Arabië liet weten de productieverlaging te verlengen. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 56,53 dollar. Brent kostte ook 0,8 procent meer, op 66,25 dollar per vat. De euro was 1,1228 dollar waard, tegen 1,1239 dollar op vrijdag.