Barrick trekt overnamebod op Newmont in

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Canadese goudproducent Barrick Gold trekt zijn vijandige overnamebod op de Amerikaanse branchegenoot Newmont Mining in. De twee bedrijven zullen nu de handen ineenslaan bij hun omvangrijke mijnbouwactiviteiten in de Amerikaanse staat Nevada.

Barrick had eind februari een vijandig bod op tafel gelegd van bijna 18 miljard dollar. Newmont sloeg dit af omdat het bedrijf meer heil ziet in zijn fusieplan met het Canadese Goldcorp. Wel gaf Newmont aan open te staan voor samenwerking in Nevada, waar het mijnbouwbedrijf aanzienlijke goudoperaties heeft, net als Barrick. Door samen te werken kunnen de bedrijven daar veel kosten besparen.

Vorige week werd tijdens een diner al overleg gevoerd door de topmannen van beide bedrijven over een mogelijk samenwerkingsverband in Nevada dat constructief verliep. Nu worden deze onderhandelingen verder voortgezet.