'Zware dag voor Boeing op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.443 | Onderwerpen: luchtvaart

NEW YORK (AFN) - Het aandeel Boeing gaat maandag naar verwachting fors lager openen op de beurs in New York na het fatale ongeluk van het Boeing 737 MAX-toestel in Ethiopië zondag met 157 inzittenden. De bredere Dow-Jonesindex, waarin Boeing een zwaargewicht is, stevent af op een lagere opening. De overige graadmeters op Wall Street beginnen de handelssessie waarschijnlijk met kleine uitslagen.

De crash van het 737 MAX-vliegtuig is al de tweede met dit toestel in de afgelopen zes maanden. In oktober vorig jaar stortte hetzelfde model van het Indonesische Lion Air neer in de Javazee, waar 189 mensen om het leven kwamen. Voor beide ongelukken geldt dat deze kort na het opstijgen plaatsvonden. Vliegtuigmaatschappijen in onder meer China en Indonesië houden toestellen van dit type voorlopig aan de grond.

Het 737 MAX-model van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant is een van de meest verkochte op dit moment, met zo'n 5000 orders waarvan driehonderdvijftig toestellen al zijn geleverd. Het aandeel Boeing stond zo'n 9 procent lager in de voorbeurshandel.

China

Beleggers verwerken meerdere tegenstrijdige signalen over de wereldwijde economie. De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten stegen licht in januari ten opzichte van een maand eerder. Afgelopen vrijdag werd echter bekend dat de banengroei in de VS in februari vrijwel stilviel. Ook de tegenvallende Chinese exportcijfers wakkerden de economische zorgen aan bij beleggers.

Het handelsoverleg tussen de VS en China vordert nog wel goed. De twee delegaties bereikten onlangs overeenstemming op ,,vitale punten''. Een concrete datum voor het tekenen van een handelsakkoord is nog niet bekendgemaakt.

Nvidia

Tesla verhoogt de prijzen wereldwijd met zo'n 3 procent op zijn duurdere automodellen. Hiermee wil de maker van elektrisch aangedreven voertuigen de kosten van zijn showrooms dekken. Tesla liet eerder weten om meerdere winkels te sluiten maar komt daar nu deels op terug.

Verder staat de producent van chips en grafische kaarten Nvidia in de belangstelling op de beurs. Nvidia neemt het Israëlisch-Amerikaanse chipbedrijf Mellanox Technologies over voor bijna 7 miljard dollar in zijn grootste overname tot dusver.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag 0,1 procent lager op 25.450,24 punten. De brede S&P 500 eindigde 0,2 procent lager op 2743,06 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor eveneens 0,2 procent, tot 7408,14 punten.