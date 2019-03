Winkelverkopen VS licht omhoog

Gepubliceerd op | Views: 375 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten zijn in januari met 0,2 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Handel.

Economen gingen gemiddeld genomen uit van een stabilisering in vergelijking met een maand eerder. In december gingen de Amerikaanse winkelverkopen met een herziene 1,6 procent omlaag. Eerder werd voor die maand een afname met 1,2 procent gemeld. Het gaat om de sterkste daling in tien jaar.

Uit de cijfers bleek dat de verkoop van bouwmaterialen in de lift zat, net als levensmiddelen en sport- en hobbyartikelen. De autoverkopen gingen omlaag, net als de verkoop van brandstof, meubilair en kleding. Exclusief auto's en brandstof was sprake van een stijging van de detailhandelsverkopen met 1,2 procent.

De lichte opleving van de winkelverkopen in januari kan de zorgen bij beleggers over een afzwakking van de Amerikaanse economie en minder sterke consumentenbestedingen wat verlichten. De consumentenuitgaven zijn goed voor circa 70 procent van de Amerikaanse economie.