'Saudi's verlengen verlaging olieproductie'

RIYAD (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Saudi-Arabië verlengt zijn verlaging van de productie en export van olie in april om zo de prijzen verder aan te jagen. Dat meldde een ambtenaar bij de Saudische overheid.

De uitvoer van olie door staatsolieconcern Saudi Aramco zou in april onder 7 miljoen vaten (van 159 liter) per dag uitkomen, wat 635.000 vaten per dag minder zijn dan de hoeveelheid waar internationale afnemers om hebben gevraagd, aldus de bron.

De productie van Saudi-Arabië zal volgende maand ,,aanzienlijk'' lager zijn dan 10 miljoen vaten per dag, aldus de ambtenaar. Bij de afspraken van oliekartel OPEC samen met bondgenoten als Rusland, hadden de Saudi's nog gezegd dat de productie verlaagd zou worden tot 10,3 miljoen vaten per dag. De OPEC en onder meer Rusland spraken in december af dat de productie vanaf 1 januari met 1,2 miljoen vaten zou worden verlaagd voor een periode van zes maanden.

IEA

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde maandagochtend 1,1 procent hoger op 56,67 dollar. Brentolie klom 1 procent tot 66,41 dollar per vat.

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) kwam maandag met een rapport over de oliemarkt. Daarbij denkt het IEA dat de wereldwijde olievraag tot en met 2024 jaarlijks met gemiddeld 1,2 miljoen vaten zal groeien. De olievraag neemt toe ondanks de zwakkere vraag uit China, vooral gedreven door de grotere behoefte naar brandstof voor vliegtuigen en de olievraag uit de petrochemische industrie om plastic te maken.

De groei van het aanbod van olie komt de komende jaren vooral van rekening van de Verenigde Staten, aldus het IEA. Daar zal de productie in de periode tot en met 2024 met 4 miljoen vaten groeien, aldus de denktank. De olie-export van de VS zal volgens het IEA die van Rusland uiteindelijk gaan overtreffen en in de buurt komen van de Saudische export.