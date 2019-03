Gepubliceerd op | Views: 344 | Onderwerpen: telecommunicatie

ROME (AFN/BLOOMBERG) - De voorgestelde nieuwe commissarissen bij Telecom Italia zijn niet onafhankelijk. Dat stelt de activistische aandeelhouder Elliott Management, die niet van plan is de kandidaten te steunen bij de komende aandeelhoudersvergadering eind deze maand.

Elliott is al langer verwikkeld in een machtsstrijd met het Franse media- en telecombedrijf Vivendi. Die grootaandeelhouder schoof vorige maand vijf nieuwe commissarissen naar voren die getrouwen van Elliott in de raad van commissarissen zouden moeten vervangen en daarmee de raad neutraler moeten maken.

Vivendi heeft 23,94 procent van de aandelen in Telecom Italia in bezit en is daarmee de grootste aandeelhouder. Elliott heeft een belang van 9,2 procent.