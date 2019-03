Kleine winst op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.141

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging maandag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. Met het einde van het cijferseizoen in zicht staan de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China weer vol in de schijnwerpers. Ook stemt het Britse parlement dinsdag over de brexitdeal van premier Theresa May.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de plus op 532,87 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 758,38 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent.

Londen steeg 0,8 procent. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt waarschuwde dat het mogelijk is dat de keuze van de Britten om uit de Europese Unie te stappen wordt teruggedraaid, als de deal van May wordt weggestemd. May zal dan mogelijk om uitstel van de brexit vragen, wat mogelijk tot afstel kan leiden. De gesprekken tussen Brussel en Londen over wijzigingen van de deal zitten volgens de BBC in een impasse.

Besi

ING ging aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 1,4 procent. Industrieel toeleverancier Aalberts sloot de rij met een verlies van 0,6 procent.

In de MidKap stond chipbedrijf Besi bovenaan met een plus van 2,7 procent. Betaalbedrijf Adyen klom 1,7 procent. Het aandeel wordt opgenomen in de belangrijke graadmeter S&P Europe 350. Logistiek vastgoedbedrijf WDP won 1,5 procent na een adviesverhoging door KBC Securities. Navigatiebedrijf TomTom was de grootste daler met een min van 0,4 procent.

Buitenland

In Frankfurt bleven Deutsche Bank (plus 2,6 procent) en Commerzbank (plus 4 procent) in de schijnwerpers staan. Volgens Duitse media voeren de bestuurders van beide banken serieuze gesprekken over een mogelijke fusie. De Duitse overheid stuurt aan op een samengaan van de twee grootste banken van het land.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, die ook een notering heeft op de Duitse beurs, kelderde bijna 9 procent na het fatale ongeluk van een Boeing 737 Max van Ethiopian Airlines.

De euro was 1,1245 dollar waard, tegen 1,1239 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 56,72 dollar. Brent werd 1,1 procent duurder op 66,46 dollar per vat.