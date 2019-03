'Offshore windenergie niet rendabel'

Gepubliceerd op | Views: 195

AMSTERDAM (AFN) - Offshore windenergie is geen rendabele markt. Dat zegt topman Peter Berdowski van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis in een interview met Het Financieele Dagblad. ,,De risico's en het rendement zijn onverantwoord uit balans.''

Volgens Berdowski wordt de infrastructuur voor windparken op zee steeds complexer. Die parken worden namelijk steeds verder op zee gebouwd, waar het water vaak dieper is. Ook worden de parken groter. Tegelijkertijd loopt de subsidie terug waardoor de beloning snel terugloopt.

Verder is er veel tijdsdruk en zijn onderdelen in de windenergie minder gestandaardiseerd dan in de oliesector. Dat komt volgens Berdowski omdat de sector nog minder volwassen is. Als het beoogde tijdsplan gemist wordt, loopt de schade al snel in de tientallen miljoenen. De risico's daarvan komen volgens de Boskalis-topman steeds meer bij de toeleveranciers te liggen.