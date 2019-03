Duitse export blijft onveranderd

Gepubliceerd op | Views: 147 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De goederenexport van Duitsland is in januari onveranderd gebleven in vergelijking met een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse federale statistiekbureau.

Economen hadden voor december gemiddeld verwacht dat de Duitse export met 0,5 procent zou dalen. In december steeg de uitvoer van Duitsland nog met 1,5 procent op maandbasis.

De import van de grootste economie van Europa nam in januari met 1,5 procent toe vergeleken met december, toen de Duitse invoer met 1,2 procent groeide.