'Brexit en handel in focus op beurzen'

Gepubliceerd op | Views: 728 | Onderwerpen: Brexit

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt maandag positief te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten openen. Nu het cijferseizoen deze week vrijwel ten einde loopt staan de handelsonderhandelingen tussen de VS en China weer vol in de schijnwerpers. Ook stemt het Britse parlement dinsdag over de brexitdeal van premier Theresa May.

De handelsdelegaties van China en de Verenigde Staten hebben op veel ,,vitale punten" overeenstemming bereikt. Ook hebben de partijen gesproken over de noodzaak om elkaars monetaire beleid gade te slaan. Dat zie Yi Gang, de gouverneur van de Chinese centrale bank. Exacte details over de voortgang in de gesprekken gaf hij niet.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt waarschuwde zondag dat het mogelijk is dat de keuze van de Britten om uit de EU te stappen wordt teruggedraaid, als de exit-deal van May wordt weggestemd. May zal dan mogelijk om uitstel van de brexit vragen, wat mogelijk tot afstel kan leiden.

Nikkei

Op macro-economisch vlak bleek dat de industriële productie in Duitsland in januari met 0,8 procent is gedaald op maandbasis. Economen hadden gerekend op een toename van 0,5 procent. De Duitse export bleef in januari vlak. Economen hadden een daling van 0,5 procent werd voorzien.

De beurzen in Japan en China toonden maandag wat herstel na de verliezen van afgelopen week. De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent in de plus en de beurs in Shanghai dikte 1,8 procent aan.

Europa

De Europese beurzen sloten vrijdag in het rood. De AEX-index zakte 1,1 procent tot 530,55 punten en de MidKap verloor 1,5 procent tot 752,79 punten. Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,7 procent achteruit. Wall Street ging licht lager het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 25.450,24 punten. De brede S&P 500 en de technologiegraadmeter Nasdaq daalden 0,2 procent.

De euro was 1,1236 dollar waard, tegen 1,1239 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 56,43 dollar. Brent werd 0,6 procent duurder op 66,11 dollar per vat.