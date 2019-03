Nvidia neemt chipbedrijf Mellanox over

Gepubliceerd op | Views: 1.919

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse producent van chips en grafische kaarten Nvidia legt 6,9 miljard dollar op tafel voor de overname van het Israëlisch-Amerikaanse chipbedrijf Mellanox Technologies over te nemen. Bronnen rond de zaak hadden eerder al aan persbureau Bloomberg gemeld dat de overname in de lucht hing.

Mellanox houdt zich vooral bezig met chips voor datacenters en opslagservers. Nvidia zou in een overnamestrijd zijn verwikkeld rond het bedrijf met onder meer rivaal Intel.

Nvidia betaalt 125 dollar per aandeel in contanten voor Mellanox dat een notering heeft aan de technologiebeurs Nasdaq. Dat is een premie van 14 procent op de slotkoers van Mellanox van vrijdag. De deal wordt unaniem gesteund door de raden van bestuur van beide bedrijven en moet eind dit jaar afgerond worden. Het is de grootste overname voor Nvidia ooit.

Het in 1999 opgerichte Mellanox heeft hoofdkantoren in het Israëlische Yokneam en het Californische Sunnyvale. De omzet van Mellanox kwam vorig jaar voor het eerst boven 1 miljard dollar uit.