FNV en CNV: uitstel nieuwe pensioenwet onacceptabel

quote: Tibboel schreef op 12 februari 2021 01:34:

Mosterd na de maaltijd. Eerst maar eens de herstelindexaties die ons gepensioneerden al 20 % koopkracht hebben gekost. Nog nooit vertoond in onze vaderlandse geschiedenis.

Mede de schuld van de vakbonden !

Nu trekken ze aan de bel omdat de leden het in de gaten krijgen hoe ze zijn belazerd al die jaren !!!

Mosterd na de maaltijd. Eerst maar eens de herstelindexaties die ons gepensioneerden al 20 % koopkracht hebben gekost. Nog nooit vertoond in onze vaderlandse geschiedenis.Mede de schuld van de vakbonden !Nu trekken ze aan de bel omdat de leden het in de gaten krijgen hoe ze zijn belazerd al die jaren !!!

Herstelindexaties? Indexatie is in de meeste pensioenregelingen een VOORWAARDELIJK recht. De pensioenpremie is bij lange na niet kostendekkend en er moet behoorlijk rendement behaald worden om dit te compenseren. Waarom niet kostendekkend? Dat heeft vier redenen:1. De lage rente2. De stijgende levensverwachting en de niet (snel genoeg) meestijgende pensioenleeftijd.3. De medewerkers die met een eindloonregeling met de VUT zijn gegaan (waarschijnlijk val jij in die groep).4. BeheerkostenNu indexeren is het failliet voor toekomstige gepensioneerden (vanaf +- 40 jaar). De pensioenen zijn de afgelopen decennia al versoberd (bijv. van eindloon naar middelloon, meer premie-inleg werknemer).Het grote probleem is dat de ouderen een groot electoraat vormen en de politiek daarom geen harde keuzes durft te maken (lees: pensioenkortingen).Aan jou het advies om je eerst eens in in de materie in te lezen voordat je Henk Krol nablaat.