FNV en CNV: uitstel nieuwe pensioenwet onacceptabel

UTRECHT (ANP) - FNV en CNV willen dat door de uitwerking van het pensioenakkoord zo snel mogelijk oplossingen komen voor de problemen die mensen nú ervaren. Alle betrokken partijen moeten haast maken, zodat het perspectief op een beter pensioen voor miljoenen deelnemers niet verder wegschuift.

Dit schrijven de vakbonden in een brandbrief aan minister Wouter Koolmees en aan de Kamerfracties. De vakbonden zien mogelijkheden en een breed draagvlak voor goede oplossingen. Ze vrezen echter dat de invoering per 1 januari 2022 in gevaar komt, omdat Koolmees het wetsvoorstel pas na de zomer naar de Kamer wil sturen,

Tuur Elzinga, vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar FNV: "Wij trekken aan de bel omdat onze gepensioneerden, werknemers met zwaar werk en zelfstandigen, met de uitwerking van het pensioenakkoord meer haast hebben dan de politiek lijkt te willen maken!"

Patrick Fey, vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar CNV: "Het is onacceptabel dat miljoenen gepensioneerden nog jarenlang inleveren op hun koopkracht. Vooral ook omdat de pensioenen de afgelopen 12 jaar niet zijn geïndexeerd. Een verbetering van hun koopkracht is op korte termijn noodzakelijk."'