Dating-app Bumble schiet omhoog bij beursdebuut in New York

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Bumble heeft zijn beursdebuut op de beurs glans gegeven met een koersstijging van ruim 63 procent. Bumble is een dating-app waarbij vrouwen de eerste stap moeten zetten om tot een match te komen. De belangrijkste graadmeters in New York lieten donderdag een gemengd beeld zien.

Uber zakte 3,9 procent weg na de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers. Het techbedrijf wist het jaarverlies in 2020 terug te dringen ten opzichte van het jaar ervoor, maar zag in het vierde kwartaal de omzet wel zakken. Bezorgdiensten konden het verlies aan opbrengsten uit zijn taxi-app niet goedmaken. De taxibranche heeft door reisbeperkingen wereldwijd te kampen met een fors verlies aan inkomsten.

Ook de voedingsmiddelenproducent PepsiCo opende de boeken en verloor 2 procent. Het bedrijf meldde een omzet die hoger was dan kenners in doorsnee hadden verwacht. Snacks en ontbijtgranen verkochten gedurende lockdowns extra goed, zo kwam naar voren uit de cijfers.

Kraft Heinz

Levensmiddelenconcern Hormel maakte bekend het nootjesmerk Planters over te nemen van branchegenoot Kraft Heinz. Met de overname is een bedrag van bijna 3,4 miljard dollar gemoeid. Planters is het best verkochte nootjesmerk in de Verenigde Staten en was vorig jaar goed voor een omzet van 1 miljard dollar. Het aandeel Hormel daalde met ruim 3 procent. Kraft Heinz won 4,9 procent.

De Dow-Jonesindex verloor uiteindelijk een fractie tot 31.430,70 punten. De bredere S&P 500 won 0,2 procent tot 3916,38 punten terwijl de Nasdaq 0,4 procent won tot 14.025,77 punten.

Coronasteun

De bekende graadmeters bereikten onlangs weer recordniveaus. Een grote rol daarbij spelen de verwachtingen rond extra coronasteun in de Verenigde Staten. President Joe Biden kondigde een stimuleringspakket van 1900 miljard dollar aan.

Op een afbouw van de stimuleringsmaatregelen vanuit de Amerikaanse Federal Reserve hoeven beleggers vooralsnog niet te rekenen. Voorzitter Jerome Powell van de koepel van centrale banken verzekerde financiële markten dat rentes nog een aanzienlijke periode laag blijven om de groei van de economie en banenmarkt aan te jagen.

Uitkeringsaanvragen

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid meldde dat het aantal wekelijkse uitkeringsaanvragen met 19.000 was gedaald tot 793.000. Het is de vierde week op rij dat het aantal steunaanvragen daalt.

De euro was 1.2132 dollar waard, tegen 1,2125 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 57,96 dollar. Brentolie daalde 1 procent tot 60,86 dollar per vat.