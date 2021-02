Populaire huidmiddeltjes redden slotkwartaal L'Oréal

PARIJS (ANP) - Cosmeticaverkoper L'Oréal heeft in het vierde kwartaal een hogere omzet behaald dan een jaar eerder, ondanks de nieuwe golf aan coronabesmettingen en lockdowns aan het einde van 2020. Winkelsluitingen raakten weliswaar de verkopen van veel bekende merken, maar dat werd gecompenseerd door de sterk gestegen populariteit van producten voor speciale huidverzorging.

In de laatste drie maanden van vorig jaar behaalde L'Oréal, ook bekend van merken als Vichy, Garnier en Maybelline, een omzet van bijna 7,9 miljard euro. Dat is 4,8 procent meer dan een jaar eerder, als de effecten van de verkoop van bedrijfsonderdelen en wisselkoersen niet worden meegewogen.

Daarbij groeide de divisie die 'Active Cosmetics' heet met ruim een vijfde. Hieronder vallen allerlei producten voor huidzorg, zoals een vulmiddeltje van het merk Vichy dat rimpels wegwerkt. Volgens L'Oreal heeft de stormachtige groei ermee te maken dat consumenten, en dan vooral in Azië en Noord-Amerika, steeds meer bezig zijn met hun gezondheid.

Van algemenere producten als shampoo en haarlotions of luxere cosmeticaproducten verkocht L'Oréal aanmerkelijk minder dan in het laatste kwartaal van 2019. Naast de sluiting van veel niet-essentiële winkels kwam dat ook door de crisis in de reisbranche. Veel van de luxere cosmetica vindt juist gretig aftrek onder toeristen op vliegvelden.

In heel 2020 zakte de omzet van L'Oréal met 6,3 procent in tot net geen 28 miljard euro. Daarop boekte het bedrijf een winst van 4,1 miljard euro, wat 5,9 procent minder is dan een jaar eerder.