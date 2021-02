Bagageafhandelaars Swissport leveren werkuren in wegens corona

SCHIPHOL (ANP) - Medewerkers van Swissport in Nederland leveren werkuren in vanwege de aanhoudende coronacrisis. Dat bevestigt FNV na eerdere berichtgeving van Het Financieele Dagblad. De vakbond ging akkoord met een sociaal plan waarbij werknemers tot 30 procent van hun uren inleveren. Swissport was nog niet bereikbaar voor een reactie.

Door de pandemie is de luchtvaart hard geraakt en daarmee ook de bagageafhandelaars. "Er zijn nu pieken in de ochtend en avond op Schiphol, en daartussen is er voor de afhandelaars weinig te doen", zegt FNV-bestuurder Egon Groen. Daardoor zijn er minder werkuren beschikbaar voor de werknemers.

Het lagere salaris wordt gedeeltelijk aangevuld met deeltijd-WW. Daarnaast krijgen de medewerkers een aanvullend bedrag van Swissport, zodat ze er de eerste 22 maanden niet op achteruitgaan.

De hoop is dat de luchtvaartsector weer een stuk beter draait tegen de tijd dat de regeling afloopt. "Al die banen moeten in ieder geval weer tot 100 procent worden aangevuld voordat het bedrijf begint met het aantrekken van flexkrachten", aldus Groen.

Vorig jaar juni viel het doek voor Swissport België. Daarmee verdwenen bijna 1500 banen.