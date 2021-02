'Nog te veel belemmerende regels in pensioenvoorstel kabinet'

Mijn hemel wat een hoeveelheid onwetendheid hier in de commentaren. Het rendement dat het ABP de afgelopen 20 jaar behaalde is inderdaad hoog, maar dat wordt verklaard door een daling van de rente van ca.6% naar <1%.. geen wonder dat de obligaties in de portefeuille in die periode daarmee enorm in waarde stegen. De waarde van de verplichtingen (de uit te betalen pensioenen in de toekomst) steeg echter even hard / nog harder..



Als hier iemand iets te klagen heeft, dan zijn het wel de jongeren (<40) die meebetalen aan regelingen waar ze nimmer gebruik van kunnen/mogen maken, zoals bijvoorbeeld de VPL-regelingen.