Metaalstakers fietsfabriek Accell rijden naar Abe Lenstra Stadion

HEERENVEEN (ANP) - Medewerkers van de Heerenveense fietsenfabrikant Accell, bekend van de merken Batavus en Koga, gaan maandag staken. Ook rijden ze met een stoet auto’s van schaatsbaan Thialf naar het Abe Lenstra Stadion in de Friese stad. Daarmee willen ze hun oproep voor een betere cao in de metaalsector extra kracht bijzetten.

Het gaat om een van de weinige zichtbare vakbondsacties in de stakingenreeks die al enkele weken aan de gang is in de metaalsector. Normaal vinden er bij stakingen altijd grote manifestaties plaats bij de poorten van bedrijven. Maar dat kan allemaal niet vanwege de coronacrisis.

Stakers melden zich nu telkens ergens om hun stakingsformulier af te geven en staken daarna thuis. "Anders dan anders dus, maar de stakingsbereidheid is er niet minder om", zegt CNV-bestuurder Tristan Westra. Hoeveel mensen precies zullen meedoen aan de actie in Heerenveen is nog niet bekend.

Het is de bedoeling dat stakers bij Accell straks 48 uur het werk neerleggen. Ook medewerkers van DEJONG in Gorredijk zullen volgens de bonden 48 uur niet aan de slag gaan. Bij Quadient Technologies en BD Kiestra in Drachten wordt 24 uur gestaakt.

Onder de zogeheten metalektro-cao vallen circa 160.000 werknemers.