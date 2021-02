RWE: sluiting kolencentrales zonder compensatie onacceptabel

DEN HAAG (ANP) - Energiebedrijf RWE "kan niet accepteren" dat het zonder directe compensatie moet stoppen met zijn kolencentrale in de Eemshaven. Het heeft "meerdere keren" tevergeefs geprobeerd daarover het gesprek aan te gaan met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Dat heeft directeur Roger Miesen gezegd tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Hij was daar om uitleg te geven over een internationale arbitragezaak die RWE vorige week begonnen is tegen de Nederlandse staat. Daarin eist RWE 1,4 miljard euro. Ook in Nederland stapt het bedrijf naar de rechter, kondigde hij aan.

Het stoken van kolen voor de elektriciteitsproductie is vanaf 2030 bij wet verboden. Bedrijven hebben tot dan de tijd om hun kolencentrales te sluiten, of geschikt te maken voor duurzamere brandstoffen. Voor die ombouw zijn subsidies beschikbaar, mede daarom meent het kabinet dat financiële compensatie niet nodig is.

Verbazing

Ook in de Tweede Kamer wekt de gang naar de rechter van RWE verbazing. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee noemt de claim "schaamteloos", volgens D66'er Matthijs Sienot is die "hilarisch hoog" en "wereldvreemd". CDA-Kamerlid Agnes Mulder vindt dat de wet al voorziet in een "nette regeling".

Miesen denkt daar anders over. Hij wijst erop dat RWE de kolencentrale in de Eemshaven op verzoek van de Nederlandse overheid heeft gebouwd. De centrale is sinds 2015 in gebruik, heeft meer dan 3 miljard euro gekost en heeft een economische levensduur van veertig jaar.

Geen winst

Volgens Van der Lee gaat RWE eraan voorbij dat de Eemshavencentrale het afgelopen jaar nog niet op halve kracht heeft gedraaid en gezien de lage stroomprijs helemaal geen winst oplevert. Maar Miesen werpt tegen dat 2020 door corona nu eenmaal "uitzonderlijk" is geweest.

RWE onderschrijft de Nederlandse klimaatdoelstellingen volledig, benadrukt Miesen. Het bedrijf werkt er volgens hem zelf ook hard aan om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. "Wij begrijpen de keuze om kolen uit te faseren. We vragen ook alleen schadevergoeding, niet om de wet terug te draaien."

Zonder compensatie zegt RWE minder geld beschikbaar te hebben om te investeren in hernieuwbare energie, een tak waar het bedrijf volgens hem de komende twee jaar 5 miljard euro in wil steken. Daarnaast zijn volgens Miesen investeringen nodig in energieproductie die niet stilvalt als het niet waait of als de zon niet schijnt.