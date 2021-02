GroenLinks: driekwart belastingwetenschappers heeft dubbele pet

DEN HAAG (ANP) - Bijna driekwart van de belastingwetenschappers heeft volgens GroenLinks "een commercieel belang bij het in stand houden van mogelijkheden om belasting te ontwijken". De hoogleraren belastingrecht en ondernemingsrecht spelen een rol in het maatschappelijke, maar ook het politieke debat, terwijl ze in veel gevallen ook een nevenfunctie in de commerciële advocatuur hebben, waar ze bedrijven adviseren "over manieren om zo min mogelijk belasting te betalen".

"Wetenschap in dienst van de Zuidas", noemt GroenLinks-Kamerlid Bart Snels zijn onderzoek. Tijdens een debat over belastingontwijking, op de laatste Kamerdag voor het verkiezingsreces, overhandigde hij het rapport aan staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit). Snels vindt het ook kwalijk dat universiteiten het in sommige gevallen verzuimen om nevenfuncties op hun website vermelden.

"Over een taai en technisch onderwerp als belastingwetgeving kunnen burgers niet makkelijk meepraten, waardoor de mening van deze wetenschappers veel gewicht krijgt", zegt het GroenLinks-Kamerlid. "De hoogleraren adviseren over wetgeving waar ze met hun kantoren veel geld aan verdienen. Dat roept de vraag op: welk belang dienen ze? Dat van de burger of dat van de Zuidas? Dat driekwart van deze invloedrijke wetenschappers een commercieel belang heeft, vind ik onverteerbaar en schadelijk voor het democratisch proces."

GroenLinks wil dat de hoogleraren met commerciële nevenbelangen alleen als 'bijzonder hoogleraar' bij universiteiten werken. Daarnaast eist hij openheid van universiteiten over "mogelijke geldstromen van de Zuidas naar universiteiten om onderzoek te financieren. Hier is nu geen zicht op".