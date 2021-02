Crisis zit omzetten Burger King dwars

TORONTO (ANP) - Hamburgerketen Burger King heeft duidelijk last van de coronacrisis. Dat geldt evenzeer voor de andere fastfoodbedrijven die onder Restaurant Brands International (RBI) vallen, Tim Hortons en Popeyes. Door sluitingen van de restaurants vielen de omzetten in het slotkwartaal van 2020 lager uit. Via afhaalmogelijkheden en bezorginitiatieven werd de schade enigszins beperkt.

De verkopen van Burger King, de grootste van de drie ketens, zakten in het slotkwartaal van 2020 met 8 procent tot 5,4 miljard dollar. Bij Tim Hortons ging het om een daling van bijna 13 procent tot 1,5 miljard dollar en Popeyes hield de schade beperkt met een min van 0,9 procent tot 1,3 miljard dollar. Bij de omzetten zitten ook de verkopen van franchisenemers, zelfstandigen die eigen restaurants onder de merknamen uitbaten.

Het moederbedrijf RBI sloot de laatste maanden van 2020 af met een omzet van krap 1,4 miljard dollar, tegen 1,5 miljard dollar een jaar eerder. Onder de streep hield RBI 138 miljoen dollar over, waar dat een jaar eerder 255 miljoen dollar was.

De drive-thru en bezorgopties bleken grotendeels de redding voor het bedrijf. Zo werd twee keer meer eten bezorgd door de restaurants van RBI dan een jaar eerder.