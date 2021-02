Staat moet onteigende beleggers SNS Reaal dik 800 miljoen betalen

Worden de achtergestelde Obligatiehouders ook gecompenseerd?

Antwoord al gevonden; wordt toch nog een goed dagje voor Raymn, ik had een fors aantal achtergestelde obligaties, ben benieuwd of alles wordt vergoed of een deel, dat is mij nog niet duidelijk:



De Ondernemingskamer heeft beslist dat de houders van achtergestelde obligaties een groot deel van hun vordering ontvangen. De aandelen SNS Reaal vertegenwoordigen geen waarde en de onteigende aandeelhouders ontvangen dus geen vergoeding. De waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen van SNS Bank en SNS Reaal per 1 februari 2013 is als volgt vastgesteld:



Effecten, uitgegeven door of met medewerking van SNS Reaal, onderscheidenlijk SNS Bank, onteigend ten name van de Staat:



gewone aandelen SNS Reaal; € 0

aandelen B SNS Reaal; € 0

Stichting Beheer SNS Reaal Core Tier 1 securities; € 0

6.258% achtergestelde obligaties SNS Reaal; € 168.900.000

8.45% achtergestelde obligaties SNS Reaal; € 50.100.000

11.25% achtergestelde obligaties SNS Bank; € 244.900.000

5.75% achtergestelde obligaties SNS Bank; € 8.500.000

6.25% achtergestelde obligaties SNS Bank; € 204.400.000

6.625% achtergestelde obligaties SNS Bank; € 29.000.000

SNS Participatie Certificaten 3; € 51.000.000

€ 5 million 4% Floating Rate achtergestelde

obligaties SNS Bank; € 3.900.000