Unibail en Galapagos onderaan in hogere AEX

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs werd het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield donderdag flink afgestraft. Beleggers waren niet blij met het nieuws dat het winkelvastgoedfonds, dat hard wordt geraakt door de coronacrisis, de komende jaren geen dividend uitkeert. Ook Galapagos kreeg opnieuw rake klappen door een tegenvaller bij de ontwikkeling van een nieuw medicijn van de biotechnoloog. De resultaten van verzekeraar Aegon vielen wel in de smaak.

Unibail-Rodamco-Westfield raakte 11 procent kwijt bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De eigenaar van veel winkelcentra zag de huurinkomsten in het coronajaar 2020 flink dalen. Het bedrijf had al gewaarschuwd dat de strengere coronamaatregelen de prestaties negatief zouden beïnvloeden. Om de kosten te verlagen schort het concern de dividendbetalingen voor 2020, 2021 en 2022 op. Branchegenoot Eurocommercial Properties zakte 3,9 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 0,7 procent op 661,89 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 997,70 punten. Oliedienstverlener SBM Offshore (min 3,5 procent) behoorde tot de staartgroep bij de middelgrote bedrijven na tegenvallende resultaten. Frankfurt en Londen stegen tot 0,4 procent. Parijs daalde 0,1 procent.

Adyen (plus 5,2 procent) zette de opmars voort en ging opnieuw aan kop in de AEX. Het betaalbedrijf won een dag eerder al bijna 9 procent dankzij sterke jaarcijfers. Aegon klom 2,4 procent. De verzekeraar presteerde in de tweede jaarhelft beter dan verwacht. Vooral de Amerikaanse tak en de divisie vermogensbeheer deden goede zaken dankzij de oplopende aandelenkoersen.

ArcelorMittal verloor 1,7 procent. Het grootste staalconcern verwacht dat de wereldwijde vraag naar staal dit jaar weer zal gaan aantrekken, nu de economie aan het herstellen is van de coronacrisis. Om de crisis het hoofd te bieden wil Arcelor 1 miljard dollar extra aan kosten besparen.

Galapagos zakte 5,6 procent door een reeks adviesverlagingen. De biotechnoloog kelderde een dag eerder al bijna 19 procent na het staken van een studie naar een middel tegen longfibrose. Shell daalde 2 procent. Beleggers waren niet onder de indruk van de nieuwe strategie die het olie- en gasconcern in 2050 volledig klimaatneutraal moet maken. HAL steeg 7,6 procent. De investeerder overweegt webwinkel Coolblue naar de beurs in Amsterdam te brengen.

De euro was 1,2126 dollar waard, tegen 1,2130 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 58,34 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 61,05 dollar.